Общество

Казахстанец месяцами добровольно содержал мошенника и потерял 15 млн тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 22:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Житель Уральска отдал мошеннику 15 млн тенге. Мужчина нашел мастера в Instagram, регулярно перечислял ему деньги, но в итоге остался и без ремонта, и без крупной суммы, передает Zakon.kz.

Как пишет 29 мая 2026 года издание "Мой город", местный житель решил обновить интерьер в своей квартире и занялся поисками строительной бригады в социальных сетях. В Instagram он наткнулся на объявление о ремонтных услугах, которое его заинтересовало.

Горожанин связался с автором объявления. Им оказался 32-летний житель Шымкента. Мужчины договорились о сотрудничестве.

По версии следствия, мастер быстро вошел в доверие к клиенту. В период с сентября по декабрь прошлого года он создавал видимость работы и постоянно просил деньги. Потерпевший сначала внес предоплату, а затем в течение нескольких месяцев продолжал перечислять крупные суммы. В общей сложности уралец отдал "строителю" 15 млн тенге.

Однако ремонт в квартире так и не был завершен. Получив внушительную сумму, злоумышленник просто перестал выходить на связь и скрылся.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские установили местонахождение подозреваемого, в настоящее время он задержан", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции в очередной раз призывают западноказахстанцев быть бдительными и не доверять случайным объявлениям в соцсетях. Перед тем как передавать крупные суммы денег, обязательно требуйте документы, проверяйте репутацию исполнителей и официально заключайте договор.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре пожилой мужчина едва не остался без всех своих сбережений. Телефонные мошенники убедили его снять 4 млн тенге и перевести деньги на "безопасный счет".

