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Происшествия

Подожгли? В Астане огонь уничтожил детскую площадку в Триатлон-парке

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:49 Фото: Telegram/kaizen_run
Утром 17 июня 2026 года в центре Астаны произошел пожар на территории Триатлон-парка, сообщает Zakon.kz.

Видео с полыхающей площадкой и распространяющимся густым черным дымом опубликовал пользователь Threads kaizen_run. Очевидцы пытались тушить пожар.

"Мы сделали все, что смогли, от огнетушителя толку нет. Надеюсь, найдут тех, кто это сделал", – написал он.

Уточняется, что горела детская площадка.

В комментариях пользователи возмутились произошедшему акту вандализма. При этом достоверно неизвестно, был ли это поджог.

"Сегодня ранним утром на номер "112" поступило сообщение о возгорании на площадке, расположенной на территории Триатлон-парка в Алматинском районе города Астаны. Прибывшие к месту вызова всего за 6 минут пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 25 кв. м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", – прокомментировали инцидент в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Астаны.

11 июня в ДЧС Астаны рассказали, какие машины горят чаще всего.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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