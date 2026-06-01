Происшествия

В Павлодаре неизвестный мужчина устроил переполох в многоэтажке

мужчина устроил поджог в подъезде, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 22:38 Фото: magnific.com
В Павлодаре ищут мужчину, который едва не устроил пожар в подъезде многоэтажки. Туда он пришел ранним утром с канистрой – предположительно, бензина – разлил его по полу и попытался поджечь. Его плану помешали напуганные жильцы, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инцидент сняли камеры наблюдения в подъезде. Мужчина интенсивно разливал жидкость из канистры по всей площадке, лил даже на двери квартир. А когда один из жильцов стал ему мешать, плеснул горючее и ему в лицо. Все сопровождалось резкими высказываниями и даже рукоприкладством. В какой-то момент хулиган попытался все поджечь, но у него ничего не получилось – вмешались жильцы. В итоге он ретировался, и теперь его ищет полиция.

"Полицией личность нарушителя установлена. Принимаются меры к задержанию. Вместе с тем за совершение мелкого хулиганства в отношении нарушителя возбуждено административное производство, материал будет передан в суд для принятия процессуального решения". Официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова

Ранее сообщалось, что в Павлодаре полицейские задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил чужой автомобиль.

