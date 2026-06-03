Тело школьника нашли в селе на западе Казахстана
Фото: Zakon.kz
В одном из поселков Теректинского района ЗКО 2 июня правоохранители заявили о том, что найдено тело школьника. Предполагается, что он совершил суицид, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу ДП региона, по данному факту стражи порядка начали досудебное расследование.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Иную информацию в интересах следствия в ДП ЗКО разглашать не стали. Ранее сообщалось, что трагедию с подростком предотвратили спасатели Астаны.
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