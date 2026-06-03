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Происшествия

Тело школьника нашли в селе на западе Казахстана

В ЗКО устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 19:44 Фото: Zakon.kz
В одном из поселков Теректинского района ЗКО 2 июня правоохранители заявили о том, что найдено тело школьника. Предполагается, что он совершил суицид, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу ДП региона, по данному факту стражи порядка начали досудебное расследование.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Иную информацию в интересах следствия в ДП ЗКО разглашать не стали. Ранее сообщалось, что трагедию с подростком предотвратили спасатели Астаны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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