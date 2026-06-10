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Происшествия

Тело рыбака нашли в 100 метрах от места утопления в Атырауской области

Атырауская область, рыбак, утопление , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 20:32 Фото: pixabay
Вечером 8 июня мужчина 1993 года рождения утонул во время рыбалки. Поисково-спасательные работы на реке Урал (Жайык) в районе села Бодене Индерского района завершились сегодня, 10 июня, сообщает Zakon.kz.

Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области обнаружили тело погибшего примерно в 100 метрах от места его утопления и извлекли его из воды, пишет "Ак Жайык".

В поисковых работах были задействованы 17 сотрудников ДЧС, 4 единицы техники и 3 плавательных средства, а также сотрудники полиции и местные жители.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает граждан строго соблюдать требования безопасности на водоемах.

Между тем в селе Жанаказан Жангалинского района тоже произошла трагедия. В реке Малый Узень утонули трое подростков, купавшихся в необорудованном для этого месте.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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