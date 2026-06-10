Тело рыбака нашли в 100 метрах от места утопления в Атырауской области
Фото: pixabay
Вечером 8 июня мужчина 1993 года рождения утонул во время рыбалки. Поисково-спасательные работы на реке Урал (Жайык) в районе села Бодене Индерского района завершились сегодня, 10 июня, сообщает Zakon.kz.
Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области обнаружили тело погибшего примерно в 100 метрах от места его утопления и извлекли его из воды, пишет "Ак Жайык".
В поисковых работах были задействованы 17 сотрудников ДЧС, 4 единицы техники и 3 плавательных средства, а также сотрудники полиции и местные жители.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает граждан строго соблюдать требования безопасности на водоемах.
Между тем в селе Жанаказан Жангалинского района тоже произошла трагедия. В реке Малый Узень утонули трое подростков, купавшихся в необорудованном для этого месте.
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