Тело рыбака нашли в 100 метрах от места утопления в Атырауской области

Вечером 8 июня мужчина 1993 года рождения утонул во время рыбалки. Поисково-спасательные работы на реке Урал (Жайык) в районе села Бодене Индерского района завершились сегодня, 10 июня, сообщает Zakon.kz.

Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области обнаружили тело погибшего примерно в 100 метрах от места его утопления и извлекли его из воды, пишет "Ак Жайык".

В поисковых работах были задействованы 17 сотрудников ДЧС, 4 единицы техники и 3 плавательных средства, а также сотрудники полиции и местные жители.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает граждан строго соблюдать требования безопасности на водоемах.

Между тем в селе Жанаказан Жангалинского района тоже произошла трагедия. В реке Малый Узень утонули трое подростков, купавшихся в необорудованном для этого месте.