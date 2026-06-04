Кроссовер едва не сорвался в реку в предгорьях Алматы: пострадали пять человек
По словам очевидцев происшествия, автомобиль марки Haval M6 двигался по трассе в южном направлении, поднимаясь вверх в сторону ущелья. На затяжном повороте непосредственно перед экологическим постом и мостом через реку водитель кроссовера по невыясненным пока обстоятельствам не справился с рулевым управлением.
Свидетели аварии предполагают, что причиной случившегося могло стать несоблюдение скоростного режима на опасном участке дороги.
Внедорожник врезался в металлический отбойник. Как отмечают очевидцы, защитное ограждение предотвратило падение автомобиля в русло реки: удар был такой силы, что неуправляемая машина могла снести фонарный столб и опрокинуться на каменистом склоне.
После жесткого столкновения с препятствием Haval отбросило обратно на проезжую часть. Изувеченный кроссовер развернуло поперек дороги, в результате чего он полностью заблокировал обе полосы движения.
В результате ДТП различные травмы получили пять человек, находившихся в салоне автомобиля. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи госпитализировали всех пострадавших в медицинские учреждения.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной полиции. Стражи порядка регулируют движение на заблокированном участке трассы, оформляют схему ДТП и выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на Кордайском перевале в Жамбылской области. В результате столкновения двух внедорожников на месте погиб один человек.