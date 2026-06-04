Кроссовер едва не сорвался в реку в предгорьях Алматы: пострадали пять человек

В предгорьях Алматы 4 июня 2026 года произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера. В результате столкновения автомобиля с барьерным ограждением на автодороге в Алма-Арасанское ущелье пострадали пять человек, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев происшествия, автомобиль марки Haval M6 двигался по трассе в южном направлении, поднимаясь вверх в сторону ущелья. На затяжном повороте непосредственно перед экологическим постом и мостом через реку водитель кроссовера по невыясненным пока обстоятельствам не справился с рулевым управлением.

Свидетели аварии предполагают, что причиной случившегося могло стать несоблюдение скоростного режима на опасном участке дороги.

Внедорожник врезался в металлический отбойник. Как отмечают очевидцы, защитное ограждение предотвратило падение автомобиля в русло реки: удар был такой силы, что неуправляемая машина могла снести фонарный столб и опрокинуться на каменистом склоне.

После жесткого столкновения с препятствием Haval отбросило обратно на проезжую часть. Изувеченный кроссовер развернуло поперек дороги, в результате чего он полностью заблокировал обе полосы движения.

В результате ДТП различные травмы получили пять человек, находившихся в салоне автомобиля. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи госпитализировали всех пострадавших в медицинские учреждения.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной полиции. Стражи порядка регулируют движение на заблокированном участке трассы, оформляют схему ДТП и выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на Кордайском перевале в Жамбылской области. В результате столкновения двух внедорожников на месте погиб один человек.