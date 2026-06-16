Казахстанца приговорили к пожизненному сроку за страшное преступление против дочери

В Павлодарской области вынесли приговор мужчине, который на протяжении долгого времени жестоко истязал свою малолетнюю дочь, а затем в состоянии алкогольного опьянения совершил ее убийство с особой жестокостью, передает Zakon.kz.

Мужчину судили по двум статьям Уголовного кодекса РК. Его обвиняли в систематическом истязании беспомощного несовершеннолетнего ребенка, а также в убийстве малолетней дочери, совершенном с особой жестокостью.

Суд установил, что осужденный, являясь отцом девочки, систематически причинял ей физические страдания путем насильственных действий. Трагическая развязка наступила в сентябре 2025 года, когда нетрезвый мужчина жестоко убил собственного ребенка.

"Прокурор просил признать К. виновным и назначить по совокупности уголовных правонарушений пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", – говорится в сообщении суда.

Потерпевшая сторона полностью поддержала позицию прокурора и заявила гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 5 млн тенге.

В свою очередь подсудимый и его адвокат настаивали на смягчении статьи и просили переквалифицировать действия на "Причинение смерти по неосторожности" (ст. 104 УК РК), назначив наказание в пределах ее санкции.

Несмотря на позицию защиты, вина подсудимого была полностью доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями проведенных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Суд признал К. виновным и назначил ему окончательное наказание в виде пожизненного заключения в колонии чрезвычайной безопасности, а заявленный потерпевшей стороной гражданский иск удовлетворил в полном объеме.

В пресс-службе СМУС Павлодарской области уточнили, что вынесенный приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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