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Происшествия

"Газель" и КАМАЗ столкнулись в Павлодарской области: скончался пассажир

Газель и Камаз столкнулись в Павлодарской области: скончался пассажир , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 19:10 Фото: скриншот из видео
9 июня в Павлодарской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автомобилей "Газель" и КАМАЗ, произошедшего недалеко от села Акжол Аксуского региона, в результате которого скончался пассажир.

"По предварительным данным установлено, что водитель "Газели", не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди следовавшим автомобилем КАМАЗ. Машины водворены на специализированную стоянку. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Полиция напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

В Алматы 9 июня 2026 года автомобиль наехал на толпу пешеходов, после чего столкнулся с двумя транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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