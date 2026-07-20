Шесть жертв и один выживший: подробности трагедии на предприятии в Павлодарской области

В селе Жоламан Актогайского района Павлодарской области на территории одного из предприятий произошла трагедия. По официальным данным, погибли шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Изданию Pavlodar Online в станции скорой медицинской помощи уточнили, что вызов поступил 20 июля 2026 года в 12:01 с территории одного из ТОО.

Прибывшие на место медики констатировали смерть шестерых мужчин 1963, 1975, 1983, 1998, 2006 и 2009 годов рождения.

Еще один пострадавший – мужчина 1988 года рождения – был направлен в Актогайскую районную больницу.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, у него диагностировали отравление углекислым газом средней степени тяжести. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь. Его состояние оценивается как стабильное, поэтому необходимости в транспортировке в Павлодар нет.

В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) кратко отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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