В полиции Алматы сделали новое заявление после сообщений о тяжелых травмах сотрудников из-за взрыва гранаты

Сегодня, 16 июня 2026 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали слухи о тяжелых травмах, которые сотрудники якобы получили после взрыва гранаты во время учений, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя ДП южной столицы Салтанат Азирбек, с момента происшествия общественности была оперативно предоставлена информация.

"Однако вокруг этого случая появилось множество домыслов, предположений и слухов. Информация о том, что полицейские получили массовые травмы или находятся в тяжелом состоянии, не соответствует действительности. Всем гражданам, находившимся в зоне воздействия учебной гранаты, была оказана своевременная медицинская помощь", – заявила она.

В настоящее время, как отметила Салтанат Азирбек, они продолжают выполнять свои служебные обязанности.

"Поэтому информация об их тяжелом состоянии не соответствует действительности", – подчеркнула официальный представитель ДП Алматы.

9 июня 2026 года стало известно, что близ Алматы во время плановых учений произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия. Тогда же в ДП города отметили, что сотрудникам подразделения, находившимся вблизи технического инцидента, оказана своевременная медицинская помощь. Отмечалось, что проводится служебная проверка.