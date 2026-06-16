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Происшествия

В полиции Алматы сделали новое заявление после сообщений о тяжелых травмах сотрудников из-за взрыва гранаты

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 17:21 Фото: polisia.kz
Сегодня, 16 июня 2026 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали слухи о тяжелых травмах, которые сотрудники якобы получили после взрыва гранаты во время учений, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя ДП южной столицы Салтанат Азирбек, с момента происшествия общественности была оперативно предоставлена информация.

"Однако вокруг этого случая появилось множество домыслов, предположений и слухов. Информация о том, что полицейские получили массовые травмы или находятся в тяжелом состоянии, не соответствует действительности. Всем гражданам, находившимся в зоне воздействия учебной гранаты, была оказана своевременная медицинская помощь", – заявила она.

В настоящее время, как отметила Салтанат Азирбек, они продолжают выполнять свои служебные обязанности.

"Поэтому информация об их тяжелом состоянии не соответствует действительности", – подчеркнула официальный представитель ДП Алматы.

9 июня 2026 года стало известно, что близ Алматы во время плановых учений произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия. Тогда же в ДП города отметили, что сотрудникам подразделения, находившимся вблизи технического инцидента, оказана своевременная медицинская помощь. Отмечалось, что проводится служебная проверка.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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