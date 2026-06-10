Очередное землетрясение произошло в Каспийском море

Очередное землетрясение зарегистрировали в акватории Каспийского моря. С начала 2026 года здесь зарегистрировали уже 33-й по счету подземный толчок, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, по данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло 10 июня 2026 года в 09:55 по местному времени.

Магнитуда подземных толчков составила 3,0 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров.

Согласно опубликованным данным, координаты гипоцентра составили 38°32′24″ северной широты и 49°32′24″ восточной долготы.

Эпицентр находился примерно в 584 километрах от Актау.

Информации о разрушениях или каких-либо последствиях землетрясения не поступало.

Это уже 33-й по счету подземный толчок, зарегистрированный в акватории Каспийского моря с начала 2026 года. Предыдущее землетрясение в этом регионе казахстанские сейсмологи зафиксировали 4 июня 2026 года.