Очередное землетрясение произошло в Каспийском море
Как пишет издание Lada.kz, по данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло 10 июня 2026 года в 09:55 по местному времени.
Магнитуда подземных толчков составила 3,0 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров.
Согласно опубликованным данным, координаты гипоцентра составили 38°32′24″ северной широты и 49°32′24″ восточной долготы.
Эпицентр находился примерно в 584 километрах от Актау.
Информации о разрушениях или каких-либо последствиях землетрясения не поступало.
Это уже 33-й по счету подземный толчок, зарегистрированный в акватории Каспийского моря с начала 2026 года. Предыдущее землетрясение в этом регионе казахстанские сейсмологи зафиксировали 4 июня 2026 года.