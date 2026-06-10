Минспорта выступило с обращением к спортсменам из-за дискуссий о выплатах

Заместитель министра туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев 10 июня 2026 года во время брифинга обратился к казахстанским спортсменам, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что сегодня, к сожалению, многие спортсмены все чаще делают акцент именно на вопросах финансирования, тогда как темы патриотизма и защиты чести страны постепенно отходят на второй план.

"Почему-то они начали отходить на второстепенный план и все начинают через социальные сети активно обсуждать какие-то…. Вот у нас к сожалению канва все время меняется. Спортсмены добились больших достижений, завоевали медали, их начинают со всех сторон, скажем так, наверное, от радости или от щедрости, засыпать всякими подарками. Но это так быстро забывают, что у некоторых людей, которые в лице спонсоров и меценатов выделяли средства, это вызывает обеспокоенность и вопросы – почему так происходит. Поэтому я бы хотел, пользуясь случаем, отметить, что в первую очередь спортсмен призван защищать честь своей страны на высоком международном уровне и поднимать флаг этой страны", – сказал Серик Жарасбаев.

Он заверил, что министерство со своей стороны как уполномоченный орган, включая все федерации и все подведомственные организации, делает все для того, чтобы спортсмены успешно готовились к соревнованиям.

"Вот я призываю всех спортсменов сконцентрироваться лучше на этом. У каждого спортсмена сейчас, в век развития технологий, есть и менеджеры, и различные возможности для общения. Поэтому мы всегда отрыты для общения, если есть вопросы – давайте вместе. И все-таки вопросы финансирования и каких-то других материальных благ нужно поставить на второе место. Первее всего и главнее всего должен стоять имидж страны. Потому что такого рода вещи, которые начинают выходить и обсуждаться в информационном пространстве, обсуждается ведь не только внутри нашей страны, они выходят далеко за пределы и соседних государств, там начинают обсуждать и с недопониманием относиться", – резюмировал спикер.

По его словам, необходимо проводить информационную работу со спортсменами, чтобы у них было четкое понимание: спорт является одной из немногих сфер, где на международной арене поднимается государственный флаг.

"Это при визите высокопоставленных лиц – глав государств и когда спортсмен встает на пьедестал. Поэтому призываю всех спортсменов – в первую очередь вы спортсмены – защищайте честь страны и не менеджеры, которые начинают считать деньги – сколько кто получает и откуда идет финансирование. Для этого есть огромные структуры, для этого есть менеджеры, коммуникации которые должны быть. Давайте работать в таком конструктивном диалоге", – озвучил Серик Жарасбаев.

Ранее Бибисара Асаубаева сделала важное заявление с просьбой о помощи. После этого в Министерстве туризма и спорта прокомментировали сложившуюся ситуацию.