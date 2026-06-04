Сейсмологи сообщили о новом землетрясении в Каспийском море

В акватории Каспийского моря вновь зарегистрировали землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 3,9 балла, передает Zakon.kz.

По информации Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло 4 июня 2026 года в 07:30 по местному времени, пишет издание Lada.kz.

"Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров", – говорится в сообщении.

Координаты гипоцентра: 39°43′48″ северной широты и 51°19′12″ восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 439 километрах от Актау. Информации о последствиях подземных толчков и разрушениях не поступало.

Это уже 32-й по счету подземный толчок, зарегистрированный в акватории Каспийского моря с начала 2026 года. Предыдущее землетрясение в этом регионе казахстанские сейсмологи зафиксировали чуть более месяца назад – 2 мая 2026 года.