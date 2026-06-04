#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
События

Сейсмологи сообщили о новом землетрясении в Каспийском море

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 21:08 Фото: primeminister.kz
В акватории Каспийского моря вновь зарегистрировали землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 3,9 балла, передает Zakon.kz.

По информации Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло 4 июня 2026 года в 07:30 по местному времени, пишет издание Lada.kz.

"Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров", – говорится в сообщении.

Координаты гипоцентра: 39°43′48″ северной широты и 51°19′12″ восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 439 километрах от Актау. Информации о последствиях подземных толчков и разрушениях не поступало.

Это уже 32-й по счету подземный толчок, зарегистрированный в акватории Каспийского моря с начала 2026 года. Предыдущее землетрясение в этом регионе казахстанские сейсмологи зафиксировали чуть более месяца назад – 2 мая 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки
21:40, Сегодня
Землетрясение в Алматы: МЧС прокомментировало ситуацию
Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки
22:46, 27 апреля 2025
В Каспийском море произошло землетрясение
Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки
16:30, 08 апреля 2026
Землетрясение произошло в Каспийском море
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФИДЕ
22:09, Сегодня
Бибисара Асаубаева досрочно выиграла топовый турнир в Норвегии
Фото: instagram/anthonyjoshua
21:15, Сегодня
"У меня была мысль. Это должно быть сделано": Джошуа не исключил перехода в ММА
Фото: НОК РК
20:33, Сегодня
Казахстан объявил состав на юниорский ЧМ-2026 по пулевой и стендовой стрельбе
Фото: WTA
20:04, Сегодня
Мирра Андреева высказалась о выходе в финал "Ролан Гаррос" - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: