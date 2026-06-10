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События

История с продавцом сладкой ваты на Сайране получила продолжение: вмешалась полиция

Озеро Сайран, Алматы, город Алматы, виды Алматы, виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 17:57 Фото: Zakon.kz
История с продавцом сахарной ваты, который мыл посуду для приготовления продукции в водоеме Сайран, получила продолжение, сообщает Zakon.kz.

Немного ранее мы рассказывали, что жители Алматы ужаснулись от случайного фото.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 17:57
"Моют посуду в водоеме": алматинцев возмутило фото с продавцом сладкой ваты на Сайране

Тогда в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля призвали приобретать пищевую продукцию только в установленных местах торговли.

Теперь на инцидент отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлен факт нарушения правил благоустройства на территории одного из водоемов города. Проверкой установлено, что гражданин осуществлял мойку кухонной утвари в неустановленном месте".Пресс-служба ДП Алматы

Стражи порядка уточнили, что за данное нарушение продавец привлечен к ответственности.

"Подобные действия недопустимы, поскольку создают угрозу санитарному состоянию окружающей среды и могут негативно сказаться на здоровье граждан".Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве в дополнении предупредили: призываем жителей и предпринимателей соблюдать установленные правила и проявлять ответственность, особенно в вопросах, связанных с продуктами питания и общественными местами.

Кроме того, почему в озере Сайран запрещено купаться и когда это могут разрешить, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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