Казахстанец нанес 8 ударов ножом другу: пострадавший выжил

Мужчина услышал голоса в голове и принялся резать своего знакомого в Павлодаре. Жуткая история произошла в январе 2026 года в квартире по улице Сураганова. Двое знакомых, оба страдающие шизофренией, вместе распивали спиртное, передает Zakon.kz.

Как сообщает 10 июня 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", материалы рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара. На заседаниях стало известно, что 52-летнему павлодарцу в момент застолья внезапно послышались голоса.

"Находясь в зальной комнате квартиры, у него в голове появились голоса, которые начали говорить "защищайся", "спасайся" и он увидел, что спецгруппа "Вега" лезет в окно и он взял нож в какую руку не помнит, и начал наносить данным ножом удары, в какие части тела и сколько ударов он нанес, не помнит", – говорится в приговоре суда.

52-летний мужчина своему товарищу нанес 8 ударов и тот чудом выжил. Уголовное дело рассмотрели по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, но от уголовной ответственности обвиняемого освободили. Вместо этого, направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что казахстанка жестоко убила родную мать во время конфликта из-за денег.