#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.55
563.38
6.81
Общество

Как уберечь детей от выпадения из окна

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 15:51 Фото: pexels
Старший помощник прокурора города Астаны Айгерим Умирзакова рассказала, почему дети падают из окон, чем опасны москитные сетки и какая ответственность грозит взрослым, сообщает Zakon.kz.

С приходом тепла в Казахстане вновь открываются окна, а вместе с ними – и сезон трагедий, которые каждый год повторяются почти по одному и тому же сценарию. Пока взрослые заняты бытовыми делами или уверены, что ребенок находится в безопасности дома, достаточно нескольких секунд, чтобы обычная квартира превратилась в место несчастного случая.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 15:51

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Несмотря на то, что в этом году количество подобных происшествий в Астане снизилось, проблема по-прежнему остается острой. Однако даже одна подобная трагедия – уже слишком высокая цена за взрослую невнимательность.

"Наиболее уязвимой категорией являются дети дошкольного возраста, как правило от 2 до 5 лет. В этом возрасте дети отличаются повышенной любознательностью, но еще не способны объективно оценивать опасность", – рассказала Айгерим Умирзакова.

Как отмечают в прокуратуре, основные причины таких происшествий остаются неизменными из года в год. Дети получают свободный доступ к открытым окнам, рядом с подоконниками оказывается мебель, а сами окна не оборудованы специальными замками или ограничителями.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 15:51

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Во многих случаях родители считают, что находятся рядом и контролируют ситуацию, хотя трагедия происходит буквально в соседней комнате.

Отдельную опасность продолжают представлять москитные сетки. Именно они нередко становятся причиной падений, создавая ложное ощущение безопасности как у взрослых, так и у самих детей. Конструкция сетки не предназначена для нагрузки и не способна выдержать вес ребенка. Опираясь на нее, малыш вместе с сеткой может сорваться вниз.

По данным Айгерим Умирзаковой, наибольшее количество подобных происшествий традиционно происходит в теплое время года – с мая по сентябрь, когда окна в квартирах остаются открытыми практически постоянно. В это время риск возрастает особенно сильно.

"Практически каждое выпадение ребенка из окна несет высокий риск получения тяжелых травм либо гибели. Даже в случаях, когда ребенок остается жив, последствия зачастую связаны с травмами головы, позвоночника и других органов", – дополнила она.

При этом трагедии происходят не только в социально неблагополучных семьях. По данным прокуратуры, подобные случаи фиксируются вне зависимости от уровня достатка или социального статуса родителей. Главным фактором остается соблюдение элементарных мер безопасности и постоянный контроль за детьми.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 15:51

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В прокуратуре Астаны также напоминают, что в зависимости от обстоятельств родители или законные представители могут понести ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности ребенка.

В одних случаях речь идет об административной ответственности, в других – если последствия оказались тяжелыми или привели к гибели несовершеннолетнего – рассматривается вопрос об уголовной ответственности. При этом каждая ситуация оценивается индивидуально с учетом всех обстоятельств произошедшего.

Однако ответственность в отдельных случаях могут нести и другие лица.

"При наличии оснований ответственность могут нести и иные лица, в том числе застройщики и лица, если при строительстве и вводе жилых объектов в эксплуатацию не были соблюдены обязательные требования по обеспечению безопасности оконных проемов. Действующими строительными нормами предусмотрена установка специальных механизмов защиты окон. За нарушение требований законодательства при вводе объектов в эксплуатацию предусмотрена административная ответственность. Вместе с тем следует учитывать, что большинство подобных случаев происходит в жилых домах старого жилищного фонда, построенных до введения соответствующих требований безопасности. Поэтому ключевое значение по-прежнему имеют меры родительского контроля", – озвучила Айгерим Умирзакова.

Наиболее эффективными мерами защиты она называла установку оконных замков, блокираторов и ограничителей открывания, а также полное исключение доступа детей к подоконникам. При этом никакие технические средства не заменят главного – постоянного внимания взрослых.

"Прокуратурой города совместно с заинтересованными государственными органами в рамках соблюдения принципа закон и порядок на постоянной основе проводится профилактическая работа по предупреждению случаев выпадения детей из окон. С учетом наступления весенне-летнего периода, когда риски подобных происшествий существенно возрастают, проводится широкая информационно-разъяснительная кампания. В частности, распространяются профилактические видеоролики и памятки, публикуются материалы в средствах массовой информации и социальных сетях, проводятся выступления на телевидении и радио, организована трансляция аудиороликов через системы оповещения торгово-развлекательных центров, а также привлекаются представители ОСИ. Основная цель проводимой работы – предупреждение несчастных случаев, формирование культуры безопасности среди родителей и привлечение внимания к необходимости постоянного контроля за детьми", – продолжила Айгерим Умирзакова.

С ее слов, только в прошлом году при координации прокуратуры в 78 жилых комплексах столицы были установлены оконные конструкции и механизмы безопасности, что позволило повысить уровень защиты более чем для 23 тысяч жителей.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 15:51

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Но за всеми цифрами и статистикой скрывается главное – каждая такая история могла не произойти. В ведомстве заверили, что с их стороны продолжается профилактическая работа и находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

Ранее спасатели ДЧС рассказали нам о самых частых ошибках отдыхающих, скрытых угрозах диких пляжей и о том, почему даже надувной круг не гарантирует безопасность ребенку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Как казахстанцам уберечь детей от падения из окна
11:31, 20 июня 2024
Как казахстанцам уберечь детей от падения из окна
Четыре случая выпадения детей из окон произошли в Акмолинской области
18:55, 05 июня 2025
Четыре случая выпадения детей из окон произошли в Акмолинской области
Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна
09:05, 15 июля 2025
Как можно защитить ребенка от выпадения из окон, рассказал спасатель
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Почему нельзя экспериментировать со спортивным питанием перед стартом
16:58, Сегодня
Почему нельзя экспериментировать со спортивным питанием перед стартом
Министр спорта РК взял ситуацию с Михаилом Шайдоровым на личный контроль
16:39, Сегодня
Министр спорта РК взял ситуацию с Михаилом Шайдоровым на личный контроль
Дмитрий Бивол
16:15, Сегодня
Дмитрий Бивол разобрал поединок Александра Усика с Верхувеном
Михаил Шайдоров
15:44, Сегодня
"У медали нет одного человека": тренер Галышевой ответила на жалобы Шайдорова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: