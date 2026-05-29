Как уберечь детей от выпадения из окна

Старший помощник прокурора города Астаны Айгерим Умирзакова рассказала, почему дети падают из окон, чем опасны москитные сетки и какая ответственность грозит взрослым, сообщает Zakon.kz.

С приходом тепла в Казахстане вновь открываются окна, а вместе с ними – и сезон трагедий, которые каждый год повторяются почти по одному и тому же сценарию. Пока взрослые заняты бытовыми делами или уверены, что ребенок находится в безопасности дома, достаточно нескольких секунд, чтобы обычная квартира превратилась в место несчастного случая.

Несмотря на то, что в этом году количество подобных происшествий в Астане снизилось, проблема по-прежнему остается острой. Однако даже одна подобная трагедия – уже слишком высокая цена за взрослую невнимательность.



"Наиболее уязвимой категорией являются дети дошкольного возраста, как правило от 2 до 5 лет. В этом возрасте дети отличаются повышенной любознательностью, но еще не способны объективно оценивать опасность", – рассказала Айгерим Умирзакова.

Как отмечают в прокуратуре, основные причины таких происшествий остаются неизменными из года в год. Дети получают свободный доступ к открытым окнам, рядом с подоконниками оказывается мебель, а сами окна не оборудованы специальными замками или ограничителями.

Во многих случаях родители считают, что находятся рядом и контролируют ситуацию, хотя трагедия происходит буквально в соседней комнате.



Отдельную опасность продолжают представлять москитные сетки. Именно они нередко становятся причиной падений, создавая ложное ощущение безопасности как у взрослых, так и у самих детей. Конструкция сетки не предназначена для нагрузки и не способна выдержать вес ребенка. Опираясь на нее, малыш вместе с сеткой может сорваться вниз.



По данным Айгерим Умирзаковой, наибольшее количество подобных происшествий традиционно происходит в теплое время года – с мая по сентябрь, когда окна в квартирах остаются открытыми практически постоянно. В это время риск возрастает особенно сильно.

"Практически каждое выпадение ребенка из окна несет высокий риск получения тяжелых травм либо гибели. Даже в случаях, когда ребенок остается жив, последствия зачастую связаны с травмами головы, позвоночника и других органов", – дополнила она.

При этом трагедии происходят не только в социально неблагополучных семьях. По данным прокуратуры, подобные случаи фиксируются вне зависимости от уровня достатка или социального статуса родителей. Главным фактором остается соблюдение элементарных мер безопасности и постоянный контроль за детьми.

В прокуратуре Астаны также напоминают, что в зависимости от обстоятельств родители или законные представители могут понести ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности ребенка.

В одних случаях речь идет об административной ответственности, в других – если последствия оказались тяжелыми или привели к гибели несовершеннолетнего – рассматривается вопрос об уголовной ответственности. При этом каждая ситуация оценивается индивидуально с учетом всех обстоятельств произошедшего.



Однако ответственность в отдельных случаях могут нести и другие лица.

"При наличии оснований ответственность могут нести и иные лица, в том числе застройщики и лица, если при строительстве и вводе жилых объектов в эксплуатацию не были соблюдены обязательные требования по обеспечению безопасности оконных проемов. Действующими строительными нормами предусмотрена установка специальных механизмов защиты окон. За нарушение требований законодательства при вводе объектов в эксплуатацию предусмотрена административная ответственность. Вместе с тем следует учитывать, что большинство подобных случаев происходит в жилых домах старого жилищного фонда, построенных до введения соответствующих требований безопасности. Поэтому ключевое значение по-прежнему имеют меры родительского контроля", – озвучила Айгерим Умирзакова.

Наиболее эффективными мерами защиты она называла установку оконных замков, блокираторов и ограничителей открывания, а также полное исключение доступа детей к подоконникам. При этом никакие технические средства не заменят главного – постоянного внимания взрослых.

"Прокуратурой города совместно с заинтересованными государственными органами в рамках соблюдения принципа закон и порядок на постоянной основе проводится профилактическая работа по предупреждению случаев выпадения детей из окон. С учетом наступления весенне-летнего периода, когда риски подобных происшествий существенно возрастают, проводится широкая информационно-разъяснительная кампания. В частности, распространяются профилактические видеоролики и памятки, публикуются материалы в средствах массовой информации и социальных сетях, проводятся выступления на телевидении и радио, организована трансляция аудиороликов через системы оповещения торгово-развлекательных центров, а также привлекаются представители ОСИ. Основная цель проводимой работы – предупреждение несчастных случаев, формирование культуры безопасности среди родителей и привлечение внимания к необходимости постоянного контроля за детьми", – продолжила Айгерим Умирзакова.

С ее слов, только в прошлом году при координации прокуратуры в 78 жилых комплексах столицы были установлены оконные конструкции и механизмы безопасности, что позволило повысить уровень защиты более чем для 23 тысяч жителей.

Но за всеми цифрами и статистикой скрывается главное – каждая такая история могла не произойти. В ведомстве заверили, что с их стороны продолжается профилактическая работа и находится на постоянном контроле органов прокуратуры.



