В Турции традиция на свадьбе привела к массовым ранениям

В турецкой провинции Денизли в районе Чиврил во время свадебной церемонии произошел несчастный случай с применением огнестрельного оружия, в результате которого пострадали 11 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Milliyet, инцидент произошел в момент проведения обряда выкупа невесты в районе Кыранан. По предварительным данным, 15-летний участник свадебного кортежапопытался выстрелить в воздух из ружья в момент выхода невесты из дома.

Во время выстрела дробь, по предварительной версии, рикошетом от земли разлетелась в разные стороны, в результате чего были ранены 11 человек, находившихся на месте проведения торжества. Пострадавшие получили ранения различных частей тела.

На место происшествия были направлены медицинские службы. Все пострадавшие доставлены в больницу района Чиврил, двое из них позже переведены в медицинские учреждения города Денизли для дальнейшего лечения. Состояние остальных оценивается как стабильное.

После инцидента на месте начала работу жандармерия. Подросток, предположительно совершивший выстрел, был доставлен в отделение для дачи показаний. По факту происшествия проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Чикаго расстреляли толпу людей из внедорожника.