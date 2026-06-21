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Мир

В Турции традиция на свадьбе привела к массовым ранениям

В Турции выстрел на свадьбе привел к массовым ранениям, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 01:53 Фото: magnific.com
В турецкой провинции Денизли в районе Чиврил во время свадебной церемонии произошел несчастный случай с применением огнестрельного оружия, в результате которого пострадали 11 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Milliyet, инцидент произошел в момент проведения обряда выкупа невесты в районе Кыранан. По предварительным данным, 15-летний участник свадебного кортежапопытался выстрелить в воздух из ружья в момент выхода невесты из дома.

Во время выстрела дробь, по предварительной версии, рикошетом от земли разлетелась в разные стороны, в результате чего были ранены 11 человек, находившихся на месте проведения торжества. Пострадавшие получили ранения различных частей тела.

На место происшествия были направлены медицинские службы. Все пострадавшие доставлены в больницу района Чиврил, двое из них позже переведены в медицинские учреждения города Денизли для дальнейшего лечения. Состояние остальных оценивается как стабильное.

После инцидента на месте начала работу жандармерия. Подросток, предположительно совершивший выстрел, был доставлен в отделение для дачи показаний. По факту происшествия проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Чикаго расстреляли толпу людей из внедорожника.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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