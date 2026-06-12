Жуткая трагедия с трехлетним казахстанцем закончилась смертью в больнице

Ребенок, выпавший из окна в городе Аксу Павлодарской области, скончался во время операции. По данному факту полицейскими проводятся проверочные мероприятия, направленные на всестороннее установление всех обстоятельств, передает Zakon.kz.

Как сообщает 12 июня 2026 года телеканал "Алматы ТВ", трехлетнего малыша в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение местной больницы. Позже его перевезли в областное медицинское учреждение.

У пострадавшего была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. После стабилизации состояния его планировали прооперировать.

Однако во время операции маленький пациент скончался. По факту произошедшего стражи порядка проводят проверку.

"По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего потерпевшего проводятся проверочные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств. По результатам будет принято законное решение", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что тяжело раненного малыша нашли прохожие под окнами дома в Талдыкоргане.