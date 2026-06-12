Казахстанец отправил несовершеннолетнего сына в магазин на Toyota: чем все закончилось

Сотрудники Департамента полиции (ДП) Туркестанской области в ходе мониторинга социальных сетей выявили факт управления транспортным средством несовершеннолетним, сообщает Zakon.kz.

Подробности инцидента сегодня, 12 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе полиции региона:

"Установлено, что автомобилем Toyota управлял несовершеннолетний. Как выяснилось, отец подростка, зная об отсутствии у сына водительского удостоверения, передал ему автомобиль и отправил в магазин. По данному факту в отношении несовершеннолетнего водителя и его законных представителей приняты меры. Автомобиль водворен на специализированную стоянку".

В связи с этим стражи порядка призывают граждан строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать к управлению транспортными средствами несовершеннолетних.

"Подобные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения и могут привести к непоправимым последствиям", – напомнили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Ранее полиция Астаны обратилась с предупреждением к пользователям одного из самых популярных видов транспорта.