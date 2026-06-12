#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Казахстанец отправил несовершеннолетнего сына в магазин на Toyota: чем все закончилось

автомобиль, штрафстоянка, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 15:10 Фото: polisia.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Туркестанской области в ходе мониторинга социальных сетей выявили факт управления транспортным средством несовершеннолетним, сообщает Zakon.kz.

Подробности инцидента сегодня, 12 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе полиции региона:

"Установлено, что автомобилем Toyota управлял несовершеннолетний. Как выяснилось, отец подростка, зная об отсутствии у сына водительского удостоверения, передал ему автомобиль и отправил в магазин. По данному факту в отношении несовершеннолетнего водителя и его законных представителей приняты меры. Автомобиль водворен на специализированную стоянку".

В связи с этим стражи порядка призывают граждан строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать к управлению транспортными средствами несовершеннолетних.

"Подобные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения и могут привести к непоправимым последствиям", – напомнили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Ранее полиция Астаны обратилась с предупреждением к пользователям одного из самых популярных видов транспорта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака
17:26, Сегодня
Молодая девушка стала фигурантом уголовного дела после "продажи билета" на концерт Кайрата Нуртаса за 10 000
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
09:54, 27 августа 2024
16-летний подросток сел за руль Mercedes-Benz и разъезжал по Алматы, грубо нарушая ПДД
Главный полицейский Туркестанской области выступил с обращением по факту изнасилования несовершеннолетней
15:39, 27 апреля 2024
Главный полицейский Туркестанской области выступил с обращением по факту изнасилования несовершеннолетней
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сабыржан Аккалыков
17:51, Сегодня
Казахстан и Узбекистан на Кубке мира: Оралбай и Аккалыков против чемпионов мира
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
17:37, Сегодня
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
17:22, Сегодня
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
Елена Рыбакина
17:18, Сегодня
Рыбакина совершила камбэк и взяла реванш у Марии на крупном турнире в Лондоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: