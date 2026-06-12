К пользователям одного из самых популярных видов транспорта с предупреждением обратилась полиция Астаны

В Астане полицейские усиливают контроль за пользователями электросамокатов. Об этом 12 июня 2026 года заявили в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

С наступлением летнего сезона на улицах столицы значительно увеличилось количество пользователей электросамокатов. Однако, как отметили стражи порядка, многие продолжают игнорировать требования Правил дорожного движения (ПДД), подвергая опасности себя и окружающих.

"С начала года сотрудниками полиции выявлено свыше 1200 нарушений ПДД, допущенных пользователями электросамокатов. Зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с их участием, в результате которых 16 человек получили травмы". Пресс-служба ДП Астаны

Так, согласно предоставленной информации, в одном из случаев двое несовершеннолетних передвигались на одном электросамокате по проезжей части в условиях плотного транспортного потока, допустив сразу несколько нарушений требований ПДД.

По данному факту в отношении достигшего 16 лет несовершеннолетнего составлен административный протокол за нарушение Правил дорожного движения. Кроме того, законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию и содержанию.

В полиции любителям электросамокатов напоминают, что запрещается:

передвигаться вдвоем на одном самокате,

пользоваться телефоном и наушниками во время движения,

превышать скорость и совершать опасные маневры.

При пересечении проезжей части по пешеходному переходу пользователь обязан спешиться и перевести самокат пешком.

Движение на электросамокатах разрешается по велодорожкам и велосипедным полосам, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части.

При этом, как подчеркнули в полиции, водитель электросамоката должен:

быть старше 18 лет,

иметь водительское удостоверение любой категории,

находиться в застегнутом мотошлеме,

использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Кроме того, на операторов электросамокатов возложена обязанность по ведению учета с присвоением и размещением регистрационных номерных знаков.

Также стражи порядка отметили, что пользователи арендных самокатов зачастую оставляют их в неустановленных местах.

Брошенные на тротуарах, остановках и пешеходных переходах средства индивидуальной мобильности создают помехи для граждан. Такие самокаты эвакуируются и помещаются на коммунальную стоянку.

В связи с этим сотрудники ДП Астаны призывают граждан строго соблюдать требования законодательства, так как "безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника дорожного движения".

8 июня 2026 года сообщалось, что в Алматы установили знаки, запрещающие движение электросамокатов.