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Общество

К пользователям одного из самых популярных видов транспорта с предупреждением обратилась полиция Астаны

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 14:45 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане полицейские усиливают контроль за пользователями электросамокатов. Об этом 12 июня 2026 года заявили в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

С наступлением летнего сезона на улицах столицы значительно увеличилось количество пользователей электросамокатов. Однако, как отметили стражи порядка, многие продолжают игнорировать требования Правил дорожного движения (ПДД), подвергая опасности себя и окружающих.

"С начала года сотрудниками полиции выявлено свыше 1200 нарушений ПДД, допущенных пользователями электросамокатов. Зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с их участием, в результате которых 16 человек получили травмы".Пресс-служба ДП Астаны

Так, согласно предоставленной информации, в одном из случаев двое несовершеннолетних передвигались на одном электросамокате по проезжей части в условиях плотного транспортного потока, допустив сразу несколько нарушений требований ПДД.

По данному факту в отношении достигшего 16 лет несовершеннолетнего составлен административный протокол за нарушение Правил дорожного движения. Кроме того, законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию и содержанию.

В полиции любителям электросамокатов напоминают, что запрещается:

  • передвигаться вдвоем на одном самокате,
  • пользоваться телефоном и наушниками во время движения,
  • превышать скорость и совершать опасные маневры.

При пересечении проезжей части по пешеходному переходу пользователь обязан спешиться и перевести самокат пешком.

Движение на электросамокатах разрешается по велодорожкам и велосипедным полосам, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части.

При этом, как подчеркнули в полиции, водитель электросамоката должен:

  • быть старше 18 лет,
  • иметь водительское удостоверение любой категории,
  • находиться в застегнутом мотошлеме,
  • использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Кроме того, на операторов электросамокатов возложена обязанность по ведению учета с присвоением и размещением регистрационных номерных знаков.

Также стражи порядка отметили, что пользователи арендных самокатов зачастую оставляют их в неустановленных местах.

Брошенные на тротуарах, остановках и пешеходных переходах средства индивидуальной мобильности создают помехи для граждан. Такие самокаты эвакуируются и помещаются на коммунальную стоянку.

В связи с этим сотрудники ДП Астаны призывают граждан строго соблюдать требования законодательства, так как "безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника дорожного движения".

8 июня 2026 года сообщалось, что в Алматы установили знаки, запрещающие движение электросамокатов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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