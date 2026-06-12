К пользователям одного из самых популярных видов транспорта с предупреждением обратилась полиция Астаны
С наступлением летнего сезона на улицах столицы значительно увеличилось количество пользователей электросамокатов. Однако, как отметили стражи порядка, многие продолжают игнорировать требования Правил дорожного движения (ПДД), подвергая опасности себя и окружающих.
"С начала года сотрудниками полиции выявлено свыше 1200 нарушений ПДД, допущенных пользователями электросамокатов. Зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с их участием, в результате которых 16 человек получили травмы".Пресс-служба ДП Астаны
Так, согласно предоставленной информации, в одном из случаев двое несовершеннолетних передвигались на одном электросамокате по проезжей части в условиях плотного транспортного потока, допустив сразу несколько нарушений требований ПДД.
По данному факту в отношении достигшего 16 лет несовершеннолетнего составлен административный протокол за нарушение Правил дорожного движения. Кроме того, законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию и содержанию.
В полиции любителям электросамокатов напоминают, что запрещается:
- передвигаться вдвоем на одном самокате,
- пользоваться телефоном и наушниками во время движения,
- превышать скорость и совершать опасные маневры.
При пересечении проезжей части по пешеходному переходу пользователь обязан спешиться и перевести самокат пешком.
Движение на электросамокатах разрешается по велодорожкам и велосипедным полосам, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части.
При этом, как подчеркнули в полиции, водитель электросамоката должен:
- быть старше 18 лет,
- иметь водительское удостоверение любой категории,
- находиться в застегнутом мотошлеме,
- использовать светоотражающие элементы в темное время суток.
Кроме того, на операторов электросамокатов возложена обязанность по ведению учета с присвоением и размещением регистрационных номерных знаков.
Также стражи порядка отметили, что пользователи арендных самокатов зачастую оставляют их в неустановленных местах.
Брошенные на тротуарах, остановках и пешеходных переходах средства индивидуальной мобильности создают помехи для граждан. Такие самокаты эвакуируются и помещаются на коммунальную стоянку.
В связи с этим сотрудники ДП Астаны призывают граждан строго соблюдать требования законодательства, так как "безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника дорожного движения".
8 июня 2026 года сообщалось, что в Алматы установили знаки, запрещающие движение электросамокатов.