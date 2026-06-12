Граната, ружье и наркотики: полиция Актобе провела масштабную спецоперацию

В Актобе полицейские пресекли деятельность предполагаемого интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотические вещества, оружие и боеприпасы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, оперативники при поддержке бойцов спецподразделения задержали 38-летнего жителя города. По версии следствия, он являлся организатором онлайн-магазина по сбыту наркотиков на территории региона.

Во время санкционированного обыска в складском помещении по месту его жительства обнаружили внушительный арсенал: двуствольное ружье с патронами, травматический и пневматический пистолеты, револьвер, гранату Ф-1, а также боеприпасы.

В ходе дальнейшей отработки предполагаемых преступных связей был задержан еще один фигурант – вероятный закладчик. В арендованной им квартире полицейские нашли 70 флаконов с гашишным маслом WAX и крупные денежные средства, по предварительным данным, полученные от незаконной деятельности.

"В ходе дальнейшей отработки предполагаемых преступных связей был задержан еще один фигурант – вероятный закладчик. В арендованной им квартире полицейские нашли 70 флаконов с гашишным маслом WAX и крупные денежные средства, по предварительным данным, полученные от незаконной деятельности. По данным фактам начато досудебное расследование по статьям о незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также оружия и боеприпасов", – отметили в ДП Актобе.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

В полиции напомнили, что за незаконный оборот наркотиков и хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность. Работа по выявлению и пресечению каналов распространения запрещенных веществ продолжается.

Кроме того сегодня стало известно о том, что силовики накрыли гигантскую сеть подпольных цехов по производству насвая и снюса. Миллионы пачек отравы для казахстанцев изготавливали и распространяли в Туркестанской области.