Миллионы пачек отравы для казахстанцев: силовики накрыли гигантскую сеть подпольных цехов

В Туркестанской области ликвидировали крупную сеть подпольных цехов по производству запрещенных насвая и снюса. Об этом 12 июня 2026 года сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передает Zakon.kz.

Как сообщили в надзорном органе, в регионе были выявлены и пресечены факты незаконного производства и распространения запрещенных бездымных табачных изделий – "насвая" и "снюса".

Изготовленная продукция систематически поставлялась в различные регионы страны. Масштабную сеть накрыли сотрудники Департамента экономических расследований в Келесском и Ордабасинском районах.

Три подпольных цеха занимали площадь более 500 квадратных метров, а к работе ежедневно привлекалось около 20 человек.

В ходе обысков из незаконного оборота изъяли свыше 1 млн единиц готовой продукции, 30 тонн табака, 2 млн упаковочных материалов, химические добавки и производственное оборудование. По оценкам специалистов, этого сырья хватило бы на выпуск порядка 60 млн единиц одноразовой табачной продукции.

С санкции суда на доходы подозреваемых, полученные преступным путем, наложили ограничения.

"В настоящее время уголовные дела, зарегистрированные по части 2 статьи 301-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров. Приговоры вступили в законную силу", – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция объявила войну тем, кто наживается на нефтепродуктах.