Отдыхающих унесло в море в Актау: потребовалась срочная помощь спасателей

В Актау на побережье Каспийского моря спасли двух человек, оказавшихся в опасной ситуации во время купания. Инцидент произошел на пляже "Солдатский" в микрорайоне Акжелкен. Мужчина и женщина начали тонуть примерно в 300 м от берега, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС своевременно оказали помощь и вывели пострадавших на берег. В спасательной операции также участвовали очевидцы, которые находились на катамаране и помогли спасти женщину.

Оба пострадавших получили первую медицинскую помощь от бригады Центра медицины катастроф МЧС и были доставлены в больницу.

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