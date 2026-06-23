Отдыхающих унесло в море в Актау: потребовалась срочная помощь спасателей
Фото: magnific.com
В Актау на побережье Каспийского моря спасли двух человек, оказавшихся в опасной ситуации во время купания. Инцидент произошел на пляже "Солдатский" в микрорайоне Акжелкен. Мужчина и женщина начали тонуть примерно в 300 м от берега, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС своевременно оказали помощь и вывели пострадавших на берег. В спасательной операции также участвовали очевидцы, которые находились на катамаране и помогли спасти женщину.
Оба пострадавших получили первую медицинскую помощь от бригады Центра медицины катастроф МЧС и были доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что одну из самых популярных гор Бурабая закроют для туристов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript