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Происшествия

Отдыхающих унесло в море в Актау: потребовалась срочная помощь спасателей

Отдыхающих унесло в море в Актау: потребовалась срочная помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 20:39 Фото: magnific.com
В Актау на побережье Каспийского моря спасли двух человек, оказавшихся в опасной ситуации во время купания. Инцидент произошел на пляже "Солдатский" в микрорайоне Акжелкен. Мужчина и женщина начали тонуть примерно в 300 м от берега, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС своевременно оказали помощь и вывели пострадавших на берег. В спасательной операции также участвовали очевидцы, которые находились на катамаране и помогли спасти женщину.

Оба пострадавших получили первую медицинскую помощь от бригады Центра медицины катастроф МЧС и были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что одну из самых популярных гор Бурабая закроют для туристов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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