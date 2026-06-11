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Происшествия

В горах Алматы парень разбился насмерть на квадроцикле

квадроцикл врезался в дерево в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:55 Фото: Zakon.kz
В ущелье Алма-Арасан в Алматы 10 июня 2026 года произошел трагический случай – молодой мужчина разбился насмерть на квадроцикле, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, он врезался в дерево.

квадроцикл врезался в дерево в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:55

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.

квадроцикл врезался в дерево в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:55

Фото: Zakon.kz

"По предварительным данным, в результате происшествия погиб 24-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – прокомментировали в ДП.
квадроцикл врезался в дерево в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:55

Фото: Zakon.kz

9 июня в Алматы машина сбила сразу несколько человек и столкнулась с другими авто. А 6 июня в городе Арыси нетрезвая женщина снесла людей, сидящих на скамейке около забора частного дома, погибли три человека.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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