В горах Алматы парень разбился насмерть на квадроцикле

В ущелье Алма-Арасан в Алматы 10 июня 2026 года произошел трагический случай – молодой мужчина разбился насмерть на квадроцикле, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, он врезался в дерево.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.

"По предварительным данным, в результате происшествия погиб 24-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – прокомментировали в ДП.

9 июня в Алматы машина сбила сразу несколько человек и столкнулась с другими авто. А 6 июня в городе Арыси нетрезвая женщина снесла людей, сидящих на скамейке около забора частного дома, погибли три человека.