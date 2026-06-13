Вспыхнул за секунды: молния ударила в крышу дома и вызвала жуткий пожар в Кокшетау

В Кокшетау, 13 июня 2026 года, произошло возгорание частного жилого дома. По предварительным данным, причиной происшествия стало попадание молнии, которая спровоцировала мгновенное воспламенение кровли, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Спасатели рассказали, что ситуация осложнялась риском распространения пламени на прилегающие постройки.

Однако оперативной и слаженной работе пожарных удалось быстро локализовать очаг и не допустить перехода огня на расположенные рядом строения.

"Полностью ликвидировать возгорание удалось на площади 120 квадратных метров. Несмотря на серьезную угрозу, обошлось без пострадавших", – сообщили в МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Слаженные и профессиональные действия спасателей помогли предотвратить более крупный ущерб и сохранить соседние объекты от воздействия огня.

В связи с участившимися случаями непогоды МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее жителей Акмолинской области шокировала еще одна новость. В Степногорске местный житель на глазах у очевидцев забил собственную собаку молотком.