Вспыхнул за секунды: молния ударила в крышу дома и вызвала жуткий пожар в Кокшетау
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Спасатели рассказали, что ситуация осложнялась риском распространения пламени на прилегающие постройки.
Однако оперативной и слаженной работе пожарных удалось быстро локализовать очаг и не допустить перехода огня на расположенные рядом строения.
"Полностью ликвидировать возгорание удалось на площади 120 квадратных метров. Несмотря на серьезную угрозу, обошлось без пострадавших", – сообщили в МЧС РК.
Слаженные и профессиональные действия спасателей помогли предотвратить более крупный ущерб и сохранить соседние объекты от воздействия огня.
В связи с участившимися случаями непогоды МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее жителей Акмолинской области шокировала еще одна новость. В Степногорске местный житель на глазах у очевидцев забил собственную собаку молотком.