Фура с 17 тоннами грибов опрокинулась в Акмолинской области

18 июня 2026 года в 03:30 груженный 17 тоннами грибов большегруз опрокинулся на 327-м км автодороги Астана – Атбасар – Жаксы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области рассказали, что грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульной полиции. В первую очередь полицейские убедились, что водитель не нуждается в экстренной медицинской помощи, после чего приняли меры по обеспечению безопасности дорожного движения на аварийном участке". Департамент полиции Акмолинской области

Как пояснил сам водитель, он вез груз из России через Костанай в Астану. Мужчина признался, что практически не отдыхал в пути и, вероятно, уснул за рулем. К счастью, в момент аварии в кабине он находился один.

"Несмотря на серьезные механические повреждения транспорта, водитель не пострадал. Он смог избежать тяжелых последствий благодаря пристегнутому ремню безопасности. По факту нарушения ПДД водитель привлечен к административной ответственности. Патрульные полицейские продолжают обеспечивать безопасность на месте происшествия, контролируют дорожную обстановку и принимают меры для беспрепятственного движения автомобилей до завершения работ по эвакуации пострадавшего авто". Департамент полиции Акмолинской области

Стражи порядка напоминают: усталость и сонливость за рулем – самые частые причины тяжелых ДТП. Длительные поездки требуют обязательного отдыха, а несколько сэкономленных в дороге часов не стоят риска для жизни.

В эту же ночь на границе Алматы и Алматинской области произошла серьезная авария с участием трех автомобилей.