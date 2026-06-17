Тройное ДТП под Алматы: фургон перевернулся и оказался на боку
Фото: Zakon.kz
На границе Алматы и Алматинской области произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, сообщает Zakon.kz.
По улице Бухтарминской в южном направлении по крайней левой полосе двигалась девушка за рулем Hyundai Creta.
Впереди находился автомобиль Mitsubishi Galant, водитель которого намеревался развернуться.
Заметив машину, девушка начала перестраиваться вправо.
В этот момент Hyundai столкнулся с автофургоном Volkswagen Caddy, который двигался параллельно.
От удара Hyundai отбросило на Volkswagen Golf.
В свою очередь Volkswagen Caddy вынесло на бордюр, после чего автомобиль перевернулся на бок. По инерции его протащило по тротуару еще около 10 м.
В результате аварии пострадал водитель Volkswagen Caddy. Его госпитализировали.
В деталях аварии предстоит разобраться дорожным полицейским.
Ранее сообщалось, что страшное ДТП произошло на западе Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript