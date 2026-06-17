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Происшествия

Тройное ДТП под Алматы: фургон перевернулся и оказался на боку

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 01:11 Фото: Zakon.kz
На границе Алматы и Алматинской области произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По улице Бухтарминской в южном направлении по крайней левой полосе двигалась девушка за рулем Hyundai Creta.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 01:11

Фото: Zakon.kz

Впереди находился автомобиль Mitsubishi Galant, водитель которого намеревался развернуться.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 01:11

Фото: Zakon.kz

Заметив машину, девушка начала перестраиваться вправо.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 01:11

Фото: Zakon.kz

В этот момент Hyundai столкнулся с автофургоном Volkswagen Caddy, который двигался параллельно.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 01:11

Фото: Zakon.kz

От удара Hyundai отбросило на Volkswagen Golf.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 01:11

Фото: Zakon.kz

В свою очередь Volkswagen Caddy вынесло на бордюр, после чего автомобиль перевернулся на бок. По инерции его протащило по тротуару еще около 10 м.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 01:11

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадал водитель Volkswagen Caddy. Его госпитализировали.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 01:11

Фото: Zakon.kz

В деталях аварии предстоит разобраться дорожным полицейским.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП произошло на западе Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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