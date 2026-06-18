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Культура и шоу-бизнес

"Пушкин в 21 веке": Максим Галкин в день своего 50-летия взорвал Instagram

юморист Максим Галкин, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 19:19 Фото: Instagram/maxgalkinru
Сегодня, 18 июня 2026 года, известный российский юморист Максим Галкин отмечет юбилей – 50 лет. В связи с этим к нему массово обратились звезды и поклонники, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в Instagram несколько своих снимков, под которыми написал: "50".

В комментариях Галкина поздравили:

  • Кристина Орбакайте: "С днем рождения! Ура!"
  • Светлана Лобода: "Шикарный возраст у красавчика! Будь счастлив".
  • Вера Брежнева: "Кайф".

Публикация буквально за 6 с лишним часов набрала более 116 тыс. лайков и более 3000 комментариев. Вот, что пишут подписчики Максиму:

  • "Икона".
  • "Пушкин в 21 веке".
  • "С днем рождения, Макс!"
  • "С днем рождения, легенда".
  • "С днем рождения, дорогой Максим!"
  • "С юбилеем! Всех благ твоей семье!"
  • "С днем рождения! Долгих-долгих лет!"
  • "Максим, ну вы все краше и краше! С днем рождения!"
  • "Приятно видеть ровесников, умеющих держать себя в форме! С днюхой!"
  • "С юбилеем, Максим! Счастья, радости и больше классных проектов во Франции".
  • "С днем рождения красивого, умного, харизматичного и с чувством юмора Максима!"
  • "С днем рождения! Но давайте будем честны: 50 – это какая-то опечатка в паспорте и это не про вас".
  • "На правах старшего по цеху покровительственно тебе сообщаю, что ты спас наш возраст, – и теперь мы официальные сексапилы. Поздравляю тебя сильно! Будь нездешне счастливый".
  • "Максим, а вообще, конечно, я спешу присоединиться к всеобщим поздравлениям! И, опуская на время юмор с шутками-прибаутками, искренне хочу выразить свое уважение и восхищение вашей стойкости, непотопляемости и таланту!"
  • "С днем рождения, наш дорогой, любимый, солнечный Максим. Пусть жизнь во всем всегда щедро благословит. Вы столько красоты приносите в этот мир. Знаю вас примерно четверть века и все это время вы восхищаете. Только вперед!"
  • "Дорогой Макс! Поздравляю с отличным днем! Это действительно твой символ – все и всегда ты делаешь и живешь на пятерку! Даже на все 50! Очень рад за тебя и желаю здоровья, счастья, гармонии, которую ты создаешь с такой филигранностью! Хорошего праздника и благополучия всей семье!"

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