"Пушкин в 21 веке": Максим Галкин в день своего 50-летия взорвал Instagram
Фото: Instagram/maxgalkinru
Сегодня, 18 июня 2026 года, известный российский юморист Максим Галкин отмечет юбилей – 50 лет. В связи с этим к нему массово обратились звезды и поклонники, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в Instagram несколько своих снимков, под которыми написал: "50".
В комментариях Галкина поздравили:
- Кристина Орбакайте: "С днем рождения! Ура!"
- Светлана Лобода: "Шикарный возраст у красавчика! Будь счастлив".
- Вера Брежнева: "Кайф".
Публикация буквально за 6 с лишним часов набрала более 116 тыс. лайков и более 3000 комментариев. Вот, что пишут подписчики Максиму:
- "Икона".
- "Пушкин в 21 веке".
- "С днем рождения, Макс!"
- "С днем рождения, легенда".
- "С днем рождения, дорогой Максим!"
- "С юбилеем! Всех благ твоей семье!"
- "С днем рождения! Долгих-долгих лет!"
- "Максим, ну вы все краше и краше! С днем рождения!"
- "Приятно видеть ровесников, умеющих держать себя в форме! С днюхой!"
- "С юбилеем, Максим! Счастья, радости и больше классных проектов во Франции".
- "С днем рождения красивого, умного, харизматичного и с чувством юмора Максима!"
- "С днем рождения! Но давайте будем честны: 50 – это какая-то опечатка в паспорте и это не про вас".
- "На правах старшего по цеху покровительственно тебе сообщаю, что ты спас наш возраст, – и теперь мы официальные сексапилы. Поздравляю тебя сильно! Будь нездешне счастливый".
- "Максим, а вообще, конечно, я спешу присоединиться к всеобщим поздравлениям! И, опуская на время юмор с шутками-прибаутками, искренне хочу выразить свое уважение и восхищение вашей стойкости, непотопляемости и таланту!"
- "С днем рождения, наш дорогой, любимый, солнечный Максим. Пусть жизнь во всем всегда щедро благословит. Вы столько красоты приносите в этот мир. Знаю вас примерно четверть века и все это время вы восхищаете. Только вперед!"
- "Дорогой Макс! Поздравляю с отличным днем! Это действительно твой символ – все и всегда ты делаешь и живешь на пятерку! Даже на все 50! Очень рад за тебя и желаю здоровья, счастья, гармонии, которую ты создаешь с такой филигранностью! Хорошего праздника и благополучия всей семье!"
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