Драма на 16-м этаже в Алматы: срывающегося мужчину успели перехватить полицейские

В Алматы мужчина оказался на грани жизни и смерти, "зависнув" на 16-м этаже, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 15 июня 2026 года рассказали, что вечером на пульт "102" поступил сигнал о том, что в одном из жилых комплексов в Бостандыкском районе мужчина находится с внешней стороны балкона подъезда на уровне 16-го этажа и может сорваться.

На место прибыли сотрудники полиции, в том числе патрульные экипажи "Буран-407" и "Буран-414". Полицейские вступили в контакт с мужчиной, стараясь отвлечь его внимание и выиграть время. В момент, когда ситуация позволила действовать, сотрудники схватили мужчину и затащили его в безопасное место.

По словам начальника оперативно-криминалистического подразделения отдела полиции при УП Бостандыкского района Айдына Әбіл, счет шел на секунды.

"Сообщение поступило через службу "102", мы сразу направились на место. Мужчина находился с внешней стороны балкона, ситуация была крайне напряженной. Мы с коллегами-патрульными старались разговаривать с ним спокойно, не провоцируя резких действий. В какой-то момент удалось сократить дистанцию и быстро принять решение", – сказал он.

По предварительной информации, мужчина находился в тяжелом эмоциональном состоянии. Подробности инцидента устанавливаются.

Отметим, что за последнее время это не первая попытка суицида. Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям предотвратили суицид на озере Сайран.