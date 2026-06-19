Умные камеры и мобильные патрули: как полиция контролирует ситуацию на побережье Алаколя

На побережье Алаколь в разгар туристического сезона безопасность отдыхающих круглосуточно обеспечивают сотрудники ДП области Абай. Их задача – поддержание общественного порядка, помощь туристам и оперативное реагирование на любые внештатные ситуации, сообщает Zakon.kz.

Для патрулирования береговой линии и мест массового отдыха используются современные средства передвижения: электромобили, квадроциклы и электросамокаты. Благодаря мобильной технике сотрудники могут быстро перемещаться по территории курорта и своевременно оказывать помощь отдыхающим.

Важную роль играет и система видеонаблюдения. На территории курортной зоны установлены современные камеры с функцией распознавания лиц и мощной оптикой. Они позволяют контролировать как прибрежную территорию, так и удаленные участки побережья и акватории, помогая полицейским в режиме реального времени отслеживать обстановку.

Сотрудники туристической полиции владеют несколькими иностранными языками, включая английский, китайский и немецкий, что помогает эффективно взаимодействовать с зарубежными гостями. Они консультируют туристов, помогают ориентироваться на местности и оказывают поддержку в различных ситуациях.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Особое внимание уделяется безопасности на воде. Полицейские регулярно проводят профилактические беседы с отдыхающими и пресекают факты распития алкогольных напитков на пляжах, поскольку именно употребление алкоголя нередко становится причиной трагедий на водоемах.

Для охраны общественного порядка на Алаколе задействовано более 40 сотрудников полиции, которые несут службу в усиленном режиме.

С начала сезона стражи порядка уже помогли найти десять потерявшихся детей. Все они были оперативно возвращены родителям.

По данным полиции, сочетание современных технологий, постоянного патрулирования и профилактической работы позволяет поддерживать высокий уровень безопасности и создавать комфортные условия для отдыха десятков тысяч туристов, приезжающих на Алаколь из разных регионов Казахстана и зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что новая система безопасности появилась на дороге к Алаколю.