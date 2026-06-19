#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Умные камеры и мобильные патрули: как полиция контролирует ситуацию на побережье Алаколя

как полиция контролирует ситуацию на побережье Алаколя, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:56 Фото: пресс-служба ДП области Абай
На побережье Алаколь в разгар туристического сезона безопасность отдыхающих круглосуточно обеспечивают сотрудники ДП области Абай. Их задача – поддержание общественного порядка, помощь туристам и оперативное реагирование на любые внештатные ситуации, сообщает Zakon.kz.

Для патрулирования береговой линии и мест массового отдыха используются современные средства передвижения: электромобили, квадроциклы и электросамокаты. Благодаря мобильной технике сотрудники могут быстро перемещаться по территории курорта и своевременно оказывать помощь отдыхающим.

Важную роль играет и система видеонаблюдения. На территории курортной зоны установлены современные камеры с функцией распознавания лиц и мощной оптикой. Они позволяют контролировать как прибрежную территорию, так и удаленные участки побережья и акватории, помогая полицейским в режиме реального времени отслеживать обстановку.

Сотрудники туристической полиции владеют несколькими иностранными языками, включая английский, китайский и немецкий, что помогает эффективно взаимодействовать с зарубежными гостями. Они консультируют туристов, помогают ориентироваться на местности и оказывают поддержку в различных ситуациях.

как полиция контролирует ситуацию на побережье Алаколя, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:56

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Особое внимание уделяется безопасности на воде. Полицейские регулярно проводят профилактические беседы с отдыхающими и пресекают факты распития алкогольных напитков на пляжах, поскольку именно употребление алкоголя нередко становится причиной трагедий на водоемах.

Для охраны общественного порядка на Алаколе задействовано более 40 сотрудников полиции, которые несут службу в усиленном режиме.

С начала сезона стражи порядка уже помогли найти десять потерявшихся детей. Все они были оперативно возвращены родителям.

По данным полиции, сочетание современных технологий, постоянного патрулирования и профилактической работы позволяет поддерживать высокий уровень безопасности и создавать комфортные условия для отдыха десятков тысяч туристов, приезжающих на Алаколь из разных регионов Казахстана и зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что новая система безопасности появилась на дороге к Алаколю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пяти частным компаниям передали часть побережья Алаколя
04:45, 16 июля 2023
Пяти частным компаниям передали часть побережья Алаколя
База отдыха, Алаколь, реклама, штраф
19:38, 29 декабря 2025
Крупную базу отдыха на Алаколе наказали за то, что обманула клиента красивой рекламой
Из-за большого потока туристов на озеро Алаколь полиция усилила контроль на дорогах Абайской области
19:15, 04 июля 2025
Из-за наплыва туристов на Алаколь в области Абай усилили контроль на дорогах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: кадр из видео
19:56, Сегодня
"Шахтёр" разгромил "Жайык" в матче Первой лиги
Фото: НОК РК
19:38, Сегодня
Жибек Куламбаева провела два матча за день и вышла в финал турнира в Болгарии
Фото: WTA
19:11, Сегодня
Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
Фото: НОК РК
18:31, Сегодня
Айбек Оралбай оформил разгром и вышел в полуфинал Кубка мира по боксу в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: