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Общество

Новая система безопасности появилась на дороге к Алаколю: что важно знать водителям

трасса, лазерная система, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 10:36 Фото: Instagram/abai_department_police
На дороге к Алаколю запущена инновационная лазерная система безопасности, сообщает Zakon.kz.

Подробности 17 июня 2026 года раскрыли в Департаменте полиции (ДП) области Абай:

"Накануне туристического сезона на участке республиканской автодороги Омск – Майкапшагай вблизи села Калбатау Жарминского района введена в эксплуатацию инновационная система лазерного ориентирования. Новая установка проецирует яркие лазерные лучи над проезжей частью и непосредственно на дорожное покрытие, создавая дополнительный визуальный ориентир для водителей".

Отмечается, что система особенно эффективна в темное время суток, а также при тумане, дожде и других условиях ограниченной видимости.

"В период увеличения потока туристов, направляющихся на озеро Алаколь, такие технологии помогают снизить риск дорожно-транспортных происшествий и повысить безопасность движения".Пресс-служба ДП области Абай

О том, что на трассах Казахстана впервые появились лазеры, мы писали 3 апреля 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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