Рабочие двух компаний стали жертвами трагедии в Караганде

В Караганде там двое рабочих спустились в колодец, но выбраться уже не смогли, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, погибшие были сотрудниками разных строительных фирм. В компании, которой принадлежит колодец, уверяют, что не были в курсе каких-либо работ. Но предполагают, на глубине могли скопиться газы. В инспекции по труду начали расследование. По предварительной версии, произошел несчастный случай. Погибшим было 59 и 63 года.

"В Департамент комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области поступили сообщения от работодателей о произошедшем несчастном случае. Для установления обстоятельств и причин происшествия создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая". Департамент комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области

Ранее сообщалось, что трое рабочих отравились газами в канализационном колодце в ВКО.