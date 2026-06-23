Одну из самых популярных гор Бурабая закроют для туристов
Это решение принято в связи с установлением пятого, чрезвычайно высокого класса пожарной опасности, а также в целях обеспечения безопасности посетителей и сохранения уникальной экосистемы национального парка.
Гора Болектау является одной из самых популярных туристических локаций Бурабая. В летний период маршрут ежедневно посещают тысячи туристов, что существенно увеличивает антропогенную нагрузку на природную территорию.
Поэтому в условиях высокой температуры воздуха, сухой погоды и сильного ветра даже незначительный источник возгорания может привести к быстрому распространению огня. Дополнительным фактором риска становится высокая концентрация посетителей на маршруте.
Временное ограничение вводится в качестве превентивной меры и направлено на предотвращение возникновения лесных пожаров.
Кроме того, посетителей призывают ответственно относиться к требованиям природоохранного законодательства, не разводить костры, не бросать окурки и соблюдать установленные правила пребывания на особо охраняемой природной территории.
О возобновлении доступа к маршруту будет сообщено дополнительно.
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