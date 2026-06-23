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Общество

Одну из самых популярных гор Бурабая закроют для туристов

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 20:06 Фото: wikimedia/Yelena Shander
Государственный национальный природный парк "Бурабай" выступил с заявлением о том, что с 25 июня 2026 года с 07:00 посещение горы Болектау будет временно ограничено, сообщает Zakon.kz.

Это решение принято в связи с установлением пятого, чрезвычайно высокого класса пожарной опасности, а также в целях обеспечения безопасности посетителей и сохранения уникальной экосистемы национального парка.

Гора Болектау является одной из самых популярных туристических локаций Бурабая. В летний период маршрут ежедневно посещают тысячи туристов, что существенно увеличивает антропогенную нагрузку на природную территорию.

Поэтому в условиях высокой температуры воздуха, сухой погоды и сильного ветра даже незначительный источник возгорания может привести к быстрому распространению огня. Дополнительным фактором риска становится высокая концентрация посетителей на маршруте.

Временное ограничение вводится в качестве превентивной меры и направлено на предотвращение возникновения лесных пожаров.

Кроме того, посетителей призывают ответственно относиться к требованиям природоохранного законодательства, не разводить костры, не бросать окурки и соблюдать установленные правила пребывания на особо охраняемой природной территории.

О возобновлении доступа к маршруту будет сообщено дополнительно.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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