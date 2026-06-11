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Происшествия

В Алматы студентка попала в больницу после конфликта в автобусе

студентка попала в больницу после конфликта в автобусе, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 00:01 Фото: pixabay
В Алматы разыскивают женщину, которая избила 17-летнюю студентку прямо в автобусе. Пострадавшая уверяет, что она хотела заступиться за девочку, которую ругала собственная мать. Но пассажирка внезапно набросилась на нее с кулаками, сообщает Zakon.kz..

По информации КТК, пострадавшая Камилла Джурабаева уже четверо суток находится в больнице. Вспоминает, в тот день она возвращалась из колледжа и стала свидетельницей конфликта. Женщина громко ругала свою дочь за пропущенную остановку. За девочку заступились пассажиры. Но мать пустила в ход кулаки.

"Схватила меня за футболку, нанесла несколько ударов по голове. После чего она схватила меня за волосы и повалила на колени. Я прошла обследование. Врачи диагностировали у меня сотрясение головного мозга и также гематому в области головы". Камилла Джурабаева

Камилла уверяет, женщина била ее исключительно по голове. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в конфликт не вмешались очевидцы. По словам пострадавшей, после словесной перепалки она вышла из автобуса. Но женщина последовала за ней. Избиения продолжились на остановке. К счастью, рядом находились люди. Они увели подростка в сторону. Позже на место приехали родители пострадавшей. К тому моменту агрессивная пассажирка уже скрылась. Подростка госпитализировали.

"Эта женщина просто повернулась, увидела, что моя дочь снимает, и бросилась на моего ребенка. Там был просто ужас. Она хватала за волосы, таскала, била руками, потом поставила ее на колени. Говорит: "Вставай на колени". Я хочу посмотреть ей в глаза, как мать. Хочу посмотреть, как возможно издеваться так над ребенком. За что она так избила мою дочь? Что за человек?" Мать пострадавшей Ирина Ключникова

Родные пострадавшей студентки обратились с заявлением в полицию. Правоохранители сейчас изучают видео и пытаются установить личность подозреваемой.

"По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Будет дана непременно правовая оценка, и будет установлено объективное обстоятельство произошедшего. По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью подозреваемой может грозить арест до 50 суток. Родные пострадавшей просят всех, кто узнал женщину, сообщить в полицию". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Ранее в Алматы водитель автобуса остановился посреди дороги, чтобы совершить трогательный поступок.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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