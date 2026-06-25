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Происшествия

Казахстанцы подключились к поискам мальчика, которого унесло сильным течением в Кыргызстане

река, спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 15:45 Фото: Instagram/mchs_chui
23 июня 2026 года в Кегетинском ущелье Кыргызстана произошла трагедия. Автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми, сорвался с обрыва и упал в реку, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы происшествия рассказывают, что во время движения у легкого авто отказали тормоза, он съехал с дороги и оказался в реке.

Родителям удалось самостоятельно выбраться из машины, однако детей унесло сильным течением. Позже спасатели обнаружили тело девочки. Поиски шестилетнего мальчика продолжаются уже несколько дней.

По данным издания Shyndyk.kz, в поисковой операции задействованы сотрудники экстренных служб, а также около 500 добровольцев.

В соцсетях сообщается, что на место продолжают приезжать неравнодушные казахстанцы, которые хотят помочь в поисках ребенка.

Также появляются кадры с места поисковой операции: течение в реке очень быстрое и сильное, что значительно осложняет поиски.

Чуть ранее мы рассказывали об аналогичном происшествии. 15 июня в городе Карабулак у реки Сунжа в Ингушетии играли дети. Один из мальчиков упал в бурный поток. Восьмилетний Хизир прыгнул в воду и вытолкнул друга на берег и тем самым спас ему жизнь. Самого Хизира унесло сильным течением. Ребенка непрерывно искали 8 дней. В поисках участвовали тысячи людей – спасатели МЧС и добровольцы со всего Северного Кавказа (Ингушетии, Чечни, Дагестана). 22 июня тело маленького героя нашли в реке в 10 километрах от места трагедии. История потрясла весь регион, и тысячи людей приехали проводить мальчика в последний путь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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