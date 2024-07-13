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Два автобуса с людьми унесло течением реки в Непале

, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 11:55
Спасатели в Непале ищут два автобуса, унесенных в реку в минувшую пятницу, 12 июля, в которых находилось более 50 человек, сообщает Zakon.kz.

Полиция заявила, что не обнаружила никаких следов автобусов или людей на борту в реке Тришули, которая вышла из берегов из-за непрерывных дождей за последние несколько дней, пишет Associated Press.

Поиски возобновили сегодня, 13 июля 2024 года, после того, как в районе улучшились погодные условия. Тяжелая техника расчистила большую часть оползней на шоссе, что облегчило доступ большего количества поисковиков к этой местности.

Солдаты и полицейские использовали резиновые плоты, водолазов и сенсорное оборудование, чтобы попытаться обнаружить автобусы, которые оползень сбросил с шоссе в реку.

Три человека были выброшены из автобусов и сейчас находятся на лечении в ближайшей больнице.

Автобусы, вероятно, затонули и были смыты течением Тришули. Реки Непала, как правило, быстрые из-за горного рельефа. Сильные муссонные ливни за последние несколько дней раздули водные пути и окрасили их воду в мутно-коричневый цвет, что еще больше затруднило осмотр обломков.

Третий автобус пострадал от другого оползня в пятницу утром неподалеку на том же шоссе. Власти заявили, что водитель погиб, но неясно, были ли другие жертвы.

Сезон муссонов приносит в Непал сильные дожди с июня по сентябрь, что часто приводит к оползням в этой горной гималайской стране.

По данным Министерства внутренних дел, правительство ввело запрет на движение пассажирских автобусов в ночное время в районах, где размещены предупреждения об ухудшении погодных условий.

В Астане 9 июля арестовали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо водителя общественного транспорта.

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