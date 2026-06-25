В Астане увольнение признали незаконным после формального сокращения

Столичный суд рассмотрел трудовой спор, в котором работник оспаривал увольнение по сокращению штата, посчитав, что фактического уменьшения объема работы не произошло, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда, работник занимал должность руководителя департамента в АО. После уведомления о сокращении с ним был расторгнут трудовой договор. Суд первой инстанции признал увольнение законным, сославшись на наличие приказа и изменений в штатном расписании.

Однако апелляционная инстанция установила, что общая численность работников не изменилась: 244 штатные единицы сохранились. При этом вместо сокращенной должности появилась новая – главный специалист в смежном направлении, а обязанности работника фактически могли быть перераспределены.

Суд отметил, что работодатель не представил достаточных доказательств реального сокращения: отсутствовали полные штатные расписания, сведения о движении кадров, вакансиях и распределении обязанностей. Также было указано на нарушение принципа равного представительства в согласительной комиссии, где интересы сторон были представлены неравномерно.

В итоге апелляционный суд отменил решение первой инстанции, признал увольнение незаконным и восстановил работника в должности. В его пользу взысканы средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда. Суд подчеркнул: сокращение должно быть реальным и доказанным, а не формальным.

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