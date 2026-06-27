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Происшествия

За угрозу распространить интимные видео задержан казахстанец

Полиция Актобе , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 05:00 Фото: Zakon.kz
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Актюбинской области пресекли факт вымогательства и нарушения неприкосновенности частной жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Актобе от 25 июня, в полицию обратилась горожанка, рассказавшая о возникшей проблеме. Оказалось, что ее бывший интимный партнер оказывает на нее психологическое давление, угрожая распространить пикантные видеозаписи, снятые без ее согласия.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, после чего он был задержан. Им оказался 38-летний житель соседней области", – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам нарушения неприкосновенности частной жизни. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проверяется возможная причастность подозреваемого к другим противоправным деяниям.

"Распространение сведений о частной жизни человека или угрозы их распространения являются противоправными действиями и влекут ответственность, предусмотренную законодательством. В случае подобных ситуаций граждан призывают незамедлительно обращаться в органы полиции", – напоминают стражи порядка.

Ранее 18-летний казахстанец лишился авто после публикации видео в соцсетях.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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