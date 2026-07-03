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Общество

Шантаж под видом "добродетели": в Шымкенте задержали блогера и его подельников

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:39 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Шымкента пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся вымогательством денежных средств под угрозой распространения в соцсетях компрометирующих видео, сообщает Zakon.kz.

Во время оперативных мероприятий установлено, что местный блогер, аудитория которого в Instagram насчитывает около 150 тысяч подписчиков, вместе с тремя сообщниками целенаправленно осуществлял видеосъемку предпринимателей и госслужащих.

В качестве повода использовались предполагаемые дисциплинарные проступки при исполнении служебных обязанностей, а также возможные нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью.

Полученные видеоматериалы он использовал как средство давления, требуя от граждан денежные средства за отказ от их публикации в социальных сетях.

Подозреваемые задержаны и водворены под стражу. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее мы писали о том, что казахстанка продала квартиру по указанию мошенников, но вмешалась полиция: чем все закончилось.

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Аксинья Титова
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