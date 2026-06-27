Haval выехал на встречную: возможный виновник смертельной аварии пошел на поправку

Предполагаемый виновник смертельной аварии в Алматинской области пошел на поправку. Его перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 23 июня. Водитель Haval выехал на встречную и врезался в легковушку. Жертвами стали супружеская пара и их дочь. Еще трое детей пострадали.

Как передает "КТК", предполагаемого виновника смертельной аварии перевели в обычную палату. В аварии он получил тяжелую травму головы. Сейчас в больнице мужчина находится под конвоем.

"Родственники погибших утверждают, что аварию якобы устроил 37-летний оперуполномоченный, который сел за руль пьяным и ехал по встречке. Они боятся, что водитель может избежать наказания", – говорится в репортаже.

В полиции официально не подтверждают причастность их сотрудника к этой смертельной аварии. Но заявляют, что ведется расследование.

"После того как состояние водителя стабилизируют, его отправят под арест", – рассказали журналистам в полиции.

В Алматы на видео попала потасовка между водителями.