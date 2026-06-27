Землетрясение ощутили жители Шымкента и двух областей Казахстана

Сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических исследований и информации МЧС Казахстана вечером 27 июня зарегистрировала землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 18:34 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, расчетная интенсивность составила 2 балла в ряде населенных пунктов Туркестанской и Жамбылской областей, а также в Шымкенте. В частности, толчки ощущались в Жетысае, Сарыагаше, Шардаре, Ленгере, Арыси, Таразе, Каратау, Мерке и других населенных пунктах.

В перечень также вошли Мырзакент, Абай, Казыгурт, Сайрам, Манкент, Аксукент, Турар Рыскулов, Темирлановка, Шаульдер, Шаян, Бауыржан Момышулы, Сарыкемер, Аса и Кулан. Во всех указанных населенных пунктах интенсивность составила 2 балла.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

МЧС продолжает мониторинг сейсмической обстановки.

Спасатели советуют продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков; Отойдите от мебели, окна, люстры; Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен; Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков); Отключите воду, газ электричество; Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее); Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; Будьте готовы к повторным толчкам; Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что сейсмологи ответили, есть ли связь между землетрясениями в Японии, США и Венесуэле.