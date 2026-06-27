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Происшествия

Землетрясение ощутили жители Шымкента и двух областей Казахстана

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 18:59 Фото: Zakon.kz
Сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических исследований и информации МЧС Казахстана вечером 27 июня зарегистрировала землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 18:34 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, расчетная интенсивность составила 2 балла в ряде населенных пунктов Туркестанской и Жамбылской областей, а также в Шымкенте. В частности, толчки ощущались в Жетысае, Сарыагаше, Шардаре, Ленгере, Арыси, Таразе, Каратау, Мерке и других населенных пунктах.

В перечень также вошли Мырзакент, Абай, Казыгурт, Сайрам, Манкент, Аксукент, Турар Рыскулов, Темирлановка, Шаульдер, Шаян, Бауыржан Момышулы, Сарыкемер, Аса и Кулан. Во всех указанных населенных пунктах интенсивность составила 2 балла.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

МЧС продолжает мониторинг сейсмической обстановки.

Спасатели советуют продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
  6. Отключите воду, газ электричество;
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  9. Будьте готовы к повторным толчкам;
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что сейсмологи ответили, есть ли связь между землетрясениями в Японии, США и Венесуэле.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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