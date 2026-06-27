Землетрясение ощутили жители Шымкента и двух областей Казахстана
По данным специалистов, расчетная интенсивность составила 2 балла в ряде населенных пунктов Туркестанской и Жамбылской областей, а также в Шымкенте. В частности, толчки ощущались в Жетысае, Сарыагаше, Шардаре, Ленгере, Арыси, Таразе, Каратау, Мерке и других населенных пунктах.
В перечень также вошли Мырзакент, Абай, Казыгурт, Сайрам, Манкент, Аксукент, Турар Рыскулов, Темирлановка, Шаульдер, Шаян, Бауыржан Момышулы, Сарыкемер, Аса и Кулан. Во всех указанных населенных пунктах интенсивность составила 2 балла.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
МЧС продолжает мониторинг сейсмической обстановки.
Спасатели советуют продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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