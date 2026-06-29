Погоня полиции за своей же машиной попала на видео – раскрыты детали происшествия

Ночная полицейская погоня произошла в Павлодаре – стражи порядка преследовали собственный автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Видео с кадрами масштабной погони появилось в соцсетях.

"В Павлодаре задержанный умудрился угнать… патрульный автомобиль полиции. После этого по городу за ним гонялись около 13 экипажей, пока все не закончилось ДТП", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) раскрыли детали произошедшего. Оказалось, что патрульное авто угнал задержанный за кражу в магазине.

"Полицией по факту кражи из магазина и угона служебного автотранспорта возбуждены уголовные дела. Подозреваемый установлен и водворен в ИВС. По предварительным данным, подозреваемый находился в состоянии опьянения, после совершения кражи и угона совершил ДТП на пересечении улиц Назарбаева – КазПравды, никто не пострадал", – говорится в комментарии.

Кроме того, по факту допущения угона служебного автотранспорта начата служебная проверка.

23 июня 2026 года в полиции Алматы рассказали о задержании нетрезвого мужчины, который разъезжал по городу без прав на угнанной машине.