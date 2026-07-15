Пять человек погибли и восемь оказались в больнице после ДТП в двух регионах Казахстана

Две жуткие аварии произошли 14 июля на трассах севера и юга страны, где погибли пять человек, трое из них сгорели заживо. Еще восемь пострадавших с различными травмами сейчас в больнице, сообщает Zakon.kz.

По данным "КТК", первая авария произошла около 13:00 на 148-м км трассы "Астана – Петропавловск". Со слов заместителя начальника УАП ДП Акмолинской области Данияра Аманжолова, личности погибших устанавливаются.

По словам очевидцев, машина на полной скорости врезалась в металлическое ограждение, а потом загорелась. Сейчас врачи борются за жизнь водителя.

Вторая авария случилась на трассе "Алматы – Усть-Каменогорск". Там лоб в лоб столкнулись две Toyota Camry. От полученных травм скончались оба водителя. Семь пассажиров сейчас под наблюдением медиков. Известно, что часть автобана была перекрыта из-за дорожных работ.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, впоследствии водитель второй автомашины Toyota Camry скончался в больнице", – прокомментировала пресс-секретарь ДП области Жетысу Жанар Калыкова.

Ранее полицейская погоня на оживленной дороге в Алматы завершилась жестким задержанием.