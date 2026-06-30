Золото, 40 тысяч долларов и 63 задержанных: МВД раскрыло детали спецоперации на востоке Казахстана

В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность по незаконной добыче золота. Об этом 30 июня 2026 года заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что комплекс мер, направленных на противодействие незаконному обороту драгоценных металлов, пресечение фактов их незаконной добычи, а также выявление и ликвидацию преступных схем в сфере недропользования, реализуется на постоянной основе.

"В рамках проводимой работы на территории Восточно-Казахстанской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группы лиц, которые под видом осуществления законной деятельности одного из товариществ с ограниченной ответственностью организовали незаконную добычу и переработку золотосодержащего сырья. В ходе проведенных оперативных мероприятий задержаны 63 лица, в том числе руководители и организаторы противоправной схемы, а также 13 граждан иностранного государства, осуществлявших незаконную деятельность на территории региона". Пресс-служба МВД РК

Подробности спецоперации раскрыл представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс:

"В результате проведенных обысковых мероприятий изъято несколько единиц автотранспорта и специальной техники, крупная сумма денежных средств, в том числе более 40 тыс. долларов, золотосодержащее сырье и золото, а также документация и иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность".

По предварительным данным, в результате незаконной добычи полезных ископаемых причинен существенный ущерб окружающей среде.

"Нелегальная деятельность привела к нарушению почвенного покрова, изменению природного ландшафта, повреждению земель и иным негативным последствиям для экосистемы региона. Размер причиненного экологического ущерба устанавливается в рамках назначенных экспертиз. Проводится досудебное расследование по факту незаконного оборота драгоценных металлов, а также по иным статьям уголовного законодательства, в том числе связанным с причинением вреда окружающей среде, окончательная правовая квалификация которым будет дана по результатам расследования". Куандык Алпыс

В настоящее время, как уточнил спикер, проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, выявление иных участников противоправной схемы, а также привлечение к установленной законом ответственности всех причастных лиц.

29 июня 2026 года стало известно, что в области Абай пресекли незаконную добычу драгоценных металлов.