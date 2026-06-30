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Происшествия

Дерево раздавило Lexus в Алматы

Дерево, авто , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 20:03 Фото: pixabay
В Алматы упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль марки Lexus, сообщает Zakon.kz.

В ДП Алматы рассказали, что происшествие произошло днем в Алмалинском районе. В результате падения дерева транспортное средство получило механические повреждения.

"В момент происшествия людей в автомобиле не было, пострадавших нет. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, факт зарегистрирован", – прокомментировали инцидент полицейские.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что в Караганде спиливают старые деревья из-за атаки паразитов.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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