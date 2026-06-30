Паразиты атаковали старые деревья в Караганде

В Караганде спиливают старые деревья из-за атаки паразитов, сообщает Zakon.kz.

Еkaraganda.kz пишет, что в районе имени Казыбек би проводят работы по удалению старых и поврежденных деревьев. Ситуация обеспокоила жителей. В акимате отметили, что это вынужденная мера, направленная на сохранение других зеленых насаждений.

"Часть деревьев в городе оказалась поражена вредителями и грибковыми заболеваниями. Под корой таких насаждений развиваются паразиты, которые постепенно разрушают древесину, ослабляют структуру ствола и приводят дерево к гибели. Проблема не ограничивается одним деревом. Инфекция может распространяться дальше. Споры грибков и личинки вредителей легко переносятся ветром. В результате зараженное дерево способно стать источником поражения для целых аллей и скверов", – прокомментировали местные власти.

Есть и еще один важный аспект – безопасность. Из-за внутренних процессов гниения дерево теряет прочность и становится аварийно опасным. При сильном ветре или нагрузке оно может упасть, создавая угрозу для людей, автомобилей и коммунальной инфраструктуры.

"Сейчас ведется системное обследование всех зеленых насаждений. Специалисты выявляют очаги заражения и определяют деревья, которые уже невозможно сохранить. При этом точного количества деревьев, которые придется спилить, нет. Работники тщательно изучают сухостой, оценивают ситуацию совместно с агрономами, после чего делают выводы по дальнейшей судьбе каждого из них. Удаление таких насаждений – мера крайняя, но необходимая. Иначе риск потерять здоровые деревья в городе будет только расти", – пояснили в акимате района имени Казыбек би.

Жителей просят отнестись к этим работам с пониманием. В акимате поделились, что цель – сохранить зеленый каркас и сделать городскую среду одновременно и безопасной, и живой.

Ранее министр промышленности и строительства утвердил в новой редакции Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев".