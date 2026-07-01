Вора со "странными аппетитами", который брал все подряд, поймали на западе Казахстана

В Актобе задержан ранее судимый 46-летний местный житель, подозреваемый в серии имущественных преступлений. Изначально полиция разыскивала серийного похитителя велосипедов, но выяснилось, что подозреваемый забирал практически все, что плохо лежало, передает Zakon.kz.

По версии следствия, мужчина не ограничивался только двухколесным транспортом. На сегодняшний день установлена его причастность к хищению четырех велосипедов, сотового телефона и дорогостоящего ноутбука.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим горожанам, составила около 750 тысяч тенге.

В настоящее время подозреваемый уже водворен в изолятор временного содержания, по данному факту проводится досудебное расследование.

"Кроме того, полицейские проверяют его возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений", – сообщили в ДП региона.

В связи с участившимися случаями хищений стражи порядка обратились к жителям региона с предупреждением. Полиция напоминает: "даже если злоумышленник оказался "разносторонним", защитить свое имущество вполне реально. Не оставляйте велосипеды без присмотра, используйте надежные противоугонные средства и внимательно относитесь к сохранности личных вещей".

Также в ведомстве добавили, что если вы стали жертвой преступления либо располагаете информацией, имеющей значение для расследования, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону 102.

Ранее во время ночного патрулирования полицейский наряд обратил внимание на пожилого мужчину, который соответствовал ориентировке по делу о кражах велосипедов.