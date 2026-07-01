Вора со "странными аппетитами", который брал все подряд, поймали на западе Казахстана
По версии следствия, мужчина не ограничивался только двухколесным транспортом. На сегодняшний день установлена его причастность к хищению четырех велосипедов, сотового телефона и дорогостоящего ноутбука.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим горожанам, составила около 750 тысяч тенге.
В настоящее время подозреваемый уже водворен в изолятор временного содержания, по данному факту проводится досудебное расследование.
"Кроме того, полицейские проверяют его возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений", – сообщили в ДП региона.
В связи с участившимися случаями хищений стражи порядка обратились к жителям региона с предупреждением. Полиция напоминает: "даже если злоумышленник оказался "разносторонним", защитить свое имущество вполне реально. Не оставляйте велосипеды без присмотра, используйте надежные противоугонные средства и внимательно относитесь к сохранности личных вещей".
Также в ведомстве добавили, что если вы стали жертвой преступления либо располагаете информацией, имеющей значение для расследования, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону 102.
Ранее во время ночного патрулирования полицейский наряд обратил внимание на пожилого мужчину, который соответствовал ориентировке по делу о кражах велосипедов.