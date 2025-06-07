Сорвался и попал под колесо трактора: акмолинец задавил приятеля на поле

В Акмолинской области под колесами трактора погиб мужчина. Инцидент случился 6 июня на полевой дороге близ города Державинск, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального Департамента полиции, двое мужчин ехали вместе на одном тракторе-погрузчике марки Lunking.

"Несмотря на то, что в кабине транспортного средства предусмотрено только одно посадочное место, пассажир расположился на кассетах фильтра. Во время движения он, потеряв равновесие, выпал на проезжую часть прямо под заднее колесо трактора", – рассказали правоохранители.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Водитель находился в трезвом состоянии. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Трактор поместили на специализированную стоянку.

В полиции напомнили работодателям и владельцам спецтехники о необходимости проводить регулярные инструктажи по технике безопасности и контролировать соблюдение всех норм эксплуатации техники.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. В момент аварии школьница находилась в общественном транспорте. Во время удара ноги ребенка оказались зажатыми, спасти их не удалось.