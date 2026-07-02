Летевший из Алматы в Астану самолет был вынужден вернуться обратно

Сегодня, 2 июля 2026 года, борт авиакомпании Air Astana, направлявшийся по маршруту Алматы – Астана, столкнулся с неблагоприятными метеоусловиями и не смог совершить посадку в аэропорту Караганды, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в самой авиакомпании, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Астане и Караганде самолет, выполнявший сегодня рейс КС 641 по маршруту Алматы – Астана, вернулся в Алматы.

"Сейчас он собирается вылетать в Астану", – добавили в пресс-службе.

Отметим, что в ряде регионов Казахстана на 2 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение.

В частности, в Караганде синоптики прогнозировали днем дождь, грозу, шквал, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Астане – днем дождь, грозу, ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.