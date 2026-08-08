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Происшествия

"Ученик" перевернул авто на встречную машину – эффектное ДТП в Алматы обсуждает Казнет

Автошкола, автомобиль , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 12:55 Фото: pixabay
В Алматы произошло ДТП, в котором авто с наклейкой "У" совершило опасный маневр. В результате пострадало сразу несколько машин, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видеорегистратор заднего вида одного из водителей. На записи видно, что на трассе кроссовер с наклейкой "У", не убедившись в безопасности, чтобы объехать поворачивавший направо большегруз, резко совершил перестроение из правого края в левый. Однако в это время по нему двигался легковой автомобиль. В результате от удара "ученика" легковушку буквально подбросило на встречную полосу, где она проехала боком и протаранила встречное авто, затем снова встала на четыре колеса. Тем временем виновник ДТП сзади ударил поворачивавший вправо большегруз. Также видно, что в этот момент другие транспортные средства еле успевают затормозить.

"Вот это поворот", – комментирует ситуацию автор видео.

"Алматы, 07 августа 15:36, по улице Бокейханова, 61 Б, в северном направлении. Возможно, это видео поможет в разборе ДТП", – говорится в публикации.

Детали аварии Zakon.kz запросил в ДП Алматы и ожидает ответа.

В Алматы 120 домов остались без газа после дорожно-транспортного происшествия. Единственным участником аварии стала автовышка Isuzu, которая врезалась в газовую арку в Медеуском районе города.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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